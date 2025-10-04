Hillary Clinton, ‘i cristiani bianchi danneggiano gli Usa’

Hillary Clinton criticata per le sue dichiarazioni insensibili sugli uomini bianchi di “una certa religione” che danneggiano gli Stati Uniti

(https://nypost.com) – Hillary Clinton è stata criticata per le sue dichiarazioni insensibili dopo aver recentemente suggerito che gli uomini bianchi di “una certa religione” fossero in parte responsabili di aver causato “tali danni” agli Stati Uniti. L’ex Segretario di Stato è stata accusata di diffondere “il male” dopo aver rilasciato le sue dichiarazioni durante il programma “Morning Joe” della MSNBC la scorsa settimana.

“L’idea di poter tornare indietro nel tempo e cercare di ricreare un mondo che non è mai stato dominato da, diciamo così: uomini bianchi di una certa fede, di una certa religione, di un certo punto di vista, di una certa ideologia, sta semplicemente danneggiando profondamente ciò a cui dovremmo aspirare”, ha detto Clinton. Eravamo sulla strada giusta… Eravamo sulla traiettoria giusta.”

La reazione contro di lei è stata immediata, con alcuni sui social media che l’hanno attaccata per aver diffuso ulteriore odio, soprattutto in seguito all’assassinio di Charlie Kirk nello Utah il 10 settembre.

“Due settimane dopo l’assassinio di Charlie Kirk, Hillary Clinton ricorda a tutti che gli uomini bianchi cristiani sono pericolosi e stanno danneggiando l’America. Queste persone non hanno alcuna intenzione di abbassare la temperatura. Sanno che stanno incoraggiando quello che è successo”, ha twittato qualcuno.

“Hillary Clinton presenta l’ennesima argomentazione a favore della violenza contro gli uomini bianchi cristiani: il continuo martellamento contro ampie fasce della popolazione è disumanizzante e pericoloso. La sua attenzione al cristianesimo è agghiacciante, soprattutto considerando il fatto che non riesce nemmeno a nominare la religione”, ha infuriato un altro utente su X. “La diffusione del male continua”, ha scritto un utente di X.

Un altro ha criticato duramente Clinton per non essere sembrata “molto egualitaria”. “Vorrebbe che dessimo per scontato che, sebbene i contributi di tutti gli americani siano benvenuti, alcuni lo siano più di altri?” ha aggiunto la persona.

In un’altra parte dell’intervista, Clinton ha anche suggerito che alcuni conservatori volessero “tornare indietro le lancette dell’orologio” sull’uguaglianza. “Alcune persone sono effettivamente spaventate da ciò che sta accadendo nel nostro Paese”, ha detto.

“L’idea di noi, il popolo, che tutti gli uomini e le donne siano creati uguali, sembra essere nel mirino di coloro che, a destra, vogliono tornare indietro nel tempo sui progressi compiuti, cancellando enormi pezzi della nostra storia, la schiavitù, il suffragio, qualsiasi cosa scomoda, sapete, toglierla dai musei, toglierla dai parchi nazionali.”

Il vicepresidente per la politica interna della Heritage Foundation, Roger Severino, si è affrettato a criticare le dichiarazioni di Clinton, dichiarando a Fox News di essere fuori dal mondo. “È oltremodo insensibile da parte di Hillary proclamare che gli uomini bianchi cristiani conservatori sono ciò che non va in America, mentre la nazione piange la perdita di Charlie Kirk”, ha dichiarato Severino.

“Almeno conferma ciò che tutti sospettavamo, ovvero che Hillary crede ancora che milioni di americani appartengano al suo ‘paniere di deplorevoli’ in base al loro sesso, alla loro razza e alle loro sincere convinzioni religiose”.

foto AP