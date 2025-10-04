Pro Pal verso Roma: sequestrate maschere antigas e mazze su auto e pullman

Durante i controlli predisposti lungo le principali arterie di accesso a Roma in previsione della manifestazione a sostegno della Palestina, le forze dell’ordine hanno intercettato un’auto e due pullman contenenti materiale considerato pericoloso.

All’interno dei mezzi sono stati trovati maschere antigas, tute monouso – solitamente usate per evitare l’identificazione da parte delle autorità – oltre a bastoni in metallo e legno. Tutto l’equipaggiamento è stato sequestrato. A bordo dei veicoli vi erano circa 60 persone, che sono state accompagnate negli uffici di polizia per l’identificazione e ulteriori verifiche.

Pro-Pal: “Stanno bloccando pullman e macchine verso Roma”

“Compagni in arrivo dalla Toscana ci scrivono per sapere se davvero i pullman sono fermi al casello di Roma Nord, bloccati dalle forze dell’ordine per impedire l’arrivo alla manifestazione”, è la denuncia degli attivisti del coordinamento pro-Pal e Flotilla alla manifestazione nazionale a Roma.

“Non solo a nord – aggiunge un altro studente – ci sono controlli serrati anche a sud e a est della città: i mezzi vengono fermati per ispezioni a tappeto”. Dai gruppi pro-Palestina arrivano segnalazioni anche dalle stazioni ferroviarie: “a chi scende dai treni vengono fatte perquisizioni capillari, si vuole scoraggiare la partecipazione.” “A Roma Nord stanno fermando tutti i pullman, controllano uno a uno i passeggeri”, affermano i manifestanti.

tgcom24.mediaset.it