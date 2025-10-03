Pro Pal, uova e insulti da militanti PD e CGIL contro sede Pro Vita

Uova e insulti da militanti PD e CGIL contro sede Pro Vita
Pro Vita & Famiglia: “Nella mattina di oggi un gruppo di militanti Pd e CGIL diretto alla manifestazione ‘pro-Pal’ di Roma ha lanciato uova contro la sede nazionale di Pro Vita & Famiglia in Viale Manzoni, intonando cori offensivi come “Pro Vita, Pro Vita, vaffanc*lo”. L’associazione denuncia l’episodio come il diciottesimo attacco vandalico contro la propria sede negli ultimi 4 anni motivato da odio politico.
“Che si tratti di manifestare per l’ambiente, la pace, la violenza di genere o altro, per la Sinistra ogni occasione è utile per aggredirci, questa pericolosa escalation deve finire”, afferma Antonio Brandi, presidente della Onlus. “Chiediamo a Elly Schlein e a Maurizio Landini di condannare il vergognoso episodio, commesso da militanti che sventolavano le bandiere del Partito Democratico e della CGIL.
Al Governo, e in particolare al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ribadiamo la richiesta di innalzare urgentemente le misure di sicurezza necessarie a garantire la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero minacciata anche in Italia, come abbiamo denunciato anche con una petizione popolare lanciata a seguito della brutale uccisione negli Usa dell’attivista pro life Charlie Kirk, sottoscritta da oggi da più di 20.000 cittadini».
“Pro Vita, Pro Vita, Vaffanc*lo”.
Le bandiere del @pdnetwork e della @cgilnazionale sventolano davanti alla nostra sede mentre i manifestanti gridano insulti e lanciano uova. Fomentare odio è uno strano modo di chiedere la pace.@ellyesse, ti dissoci? pic.twitter.com/si9FV3r0zU
— Pro Vita & Famiglia (@ProVitaFamiglia) October 3, 2025