I nuovi missili della Russia non possono essere fermati. Vladimir Putin, con le armi a disposizione, potrebbe colpire Roma o Londra

Mark Rutte, segretario generale della Nato, fa scattare l’allarme che non si limita all’Ucraina. “Siamo tutti in pericolo, i più avanzati missili russi potrebbero colpire Roma, Amsterdam o Londra a cinque volte la velocità del suono e non possono essere intercettati con i nostri sistemi antimissile tradizionali”, dice il numero 1 dell’Alleanza Atlantica delineando il quadro al Tg1.

I nuovi missili di Mosca sfuggono anche ai Patriot

L’allarme di Rutte, però, è giustificato dalla realtà che si osserva ogni giorno in Ucraina. L’aggiornamento dei sistemi missilistici consente alle forze di Mosca di superare anche lo sbarramento offerto dai Patriot. I sistemi di difesa americani si rivelano insufficienti, i tassi di intercettazione di Kiev sono crollati.

Mesi di devastanti attacchi aerei russi suggeriscono che Mosca è riuscita a modificare i suoi missili per eludere le difese aeree dell’Ucraina. I bombardamenti che quest’estate hanno colpito i produttori di droni ucraini sono stati un esempio lampante del fatto che la Russia ha migliorato i suoi missili balistici per mettere fuori gioco le batterie Patriot degli Stati Uniti, hanno dichiarato al Financial Times attuali ed ex funzionari ucraini e occidentali.

Quali missili ha modificato la Russia

È probabile che la Russia abbia modificato il suo sistema mobile Iskander-M, che lancia missili con una gittata stimata fino a 500 km, e i missili balistici a lancio aereo Kinzhal, che possono volare fino a 480 km. I missili ora seguono una traiettoria lineare prima di deviare all’ultimo momento e precipitare in una ripida picchiata finale o eseguire manovre che “confondono ed evitano” gli intercettori Patriot.

Si tratta di una “svolta per la Russia”, ha affermato un ex funzionario ucraino. Con Kiev alle prese anche con il rallentamento delle consegne di intercettori di difesa aerea dagli Stati Uniti, la campagna missilistica ha distrutto strutture militari chiave e infrastrutture critiche in vista dell’inverno. ADNKRONOS