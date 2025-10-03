Nato, Rutte: ‘Mosca può colpire anche Roma’

COPENAGHEN – “Siamo tutti in pericolo, i più avanzati missili russi potrebbero colpire Roma, Amsterdam o Londra a cinque volte la velocità del suono. Significa che siamo tutti nel fianco Orientale”.

Lo ha detto al Tg1 il segretario generale della Nato Mark Rutte. Vladimir Putin è “già il nostro principale avversario, la principale minaccia nel lungo periodo”, ha aggiunto. (ANSA)

Putin: ‘come può qualcuno credere che attaccheremmo la Nato?’

