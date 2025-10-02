Putin: ‘come può qualcuno credere che attaccheremmo la Nato?’

Putin: “Gli europei stanno cercando di rattoppare le crepe nell’edificio Europa — a spese dell’ingigantire un nemico comune. Questo è un vecchio trucco. Ma la gente comune non riesce a capire: cosa c’è di così spaventoso nella Russia da dover stringere la cinghia per combatterla?”

Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, aggiungendo che i governi dei Paesi europei non ci credono nemmeno loro ma cercano di convincere di questo le loro opinioni pubbliche.

“Guardo i politici europei e penso: ci credono davvero loro stessi? Non può essere vero! Come può qualcuno credere a tali sciocchezze che la Russia attaccherebbe la NATO?”

(ANSA) – MOSCA, 02 OTT – “Viviamo un tempo in cui tutto sta cambiando molto velocemente” e bisogna essere “pronti a tutto quello che può succedere”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dall’agenzia Ria Novosti, in un discorso al Club Valdai. Lo sviluppo di un mondo multipolare, ha aggiunto Putin, è “una diretta conseguenza dei tentativi dell’Occidente di mantenere l’egemonia sul mondo”.

La risposta della Russia alla militarizzazione dell’Europa sarà “convincente”, ha detto Putin, citato dall’agenzia Ria Novosti. Non ci può essere sicurezza per nessuno se la sicurezza di un Paese è realizzata a spese di un altro, ha aggiunto il capo del Cremlino.