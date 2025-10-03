Carcere Padova, al via le ‘stanze dell’amore’ per i detenuti

Partiranno da lunedì 6 ottobre le “stanze dell’amore” all’interno del carcere “Due Palazzi” di Padova. Verranno collocate vicino ai locali dei colloqui, nel rispetto della privacy
Il progetto – scrive oggi Il Gazzettino – era già stato lanciato all’inizio dello scorso anno, tramite diverse associazioni padovane di volontari che lavorano con i reclusi, alla luce di una sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato la parte della legge 26 del luglio 1975 con cui si vietano ai detenuti colloqui con il coniuge senza il controllo a vista del personale di custodia.
L’associazione “Ristretti Orizzonti” di Ornella Favero ha chiesto di avviare da subito una sperimentazione, a cui si era opposto il sottosegretario leghista alla Giustizia, il padovano Andrea Ostellari.
Nel frattempo però il ministero della Giustizia ha emesso le norme per i direttori dei penitenziari. La nuova direttrice del penitenziario, Maria Gabriella Lusi, ha così disposto l’apertura delle stanze dopo una richiesta di tre detenuti al magistrato di sorveglianza. (ANSA)