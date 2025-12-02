Carceri, La Russa: ‘entro Natale fuori chi Ã¨ vicino a fine pena’

“In vista del Natale, il mio appello Ã¨ di fare uscire, anche dalla riunione di oggi, un invito a chi ha il potere di farlo di affrontare subito” l’emergenza del sovraffollamento carcerario consentendo che chi “la pena l’ha giÃ  quasi interamente scontata possa magari continuare a scontarla dentro di sÃ© o magari in un altro modo”.

Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo alla presentazione del libro ‘L’emergenza negata – Il collasso delle carceri italiane’, di Gianni Alemanno e Fabio Falbo, detenuti a Rebibbia. L’evento Ã¨ stato promosso da ‘Nessuni tocchi Caino’.Â  (askanews)

