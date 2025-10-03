Calabria, Tridico: ‘con me presidente via il bollo auto in regione’

“Fino a quando non saranno garantite strade, infrastrutture e collegamenti degni, noi sospenderemo il bollo auto. Una misura utile a venire incontro alle grandi difficoltà dei calabresi. Chi ora paga una tassa auto fino a 250 euro, con un Isee fino a 25mila euro, sarà esentato finché le strade restano dissestate, i trasporti non funzionano o non sarà garantita una ambulanza in tempi ragionevoli. L’auto in Calabria è un bene di prima necessità ed è immorale che la Regione imponga una tassa con quei presupposti, fin quando ne sarà responsabile”.

Lo ha annunciato nell’ultimo giorno di campagna elettorale via social il candidatto del campo progressista di centrosinistra alla presidenza della Calabria Pasquale Tridico. (askanews)