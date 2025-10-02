Zelensky: “abbiamo bisogno di finanziamenti”

“Quello che conta di più per l’Europa è la volontà politica ma mi sembra che i leader europei vogliano rispondere con forza: i droni russi sono andati fin troppo lontano”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine della Epc. “Tutte le violazioni recenti mostrano la necessità di cooperazione. Si può chiamare drone wall o drone dome, ma noi saremo centrali in questo progetto”, ha aggiunto.

“La Russia sta commettendo molti errori ecco perché dobbiamo aumentare la pressione farle cambiare politica“, ha proseguito Zelensky spiegando di aver detto ai partner che ora l’Ucraina ha le capacità di rispondere alla Russia con i droni a lunga gittata fatti in casa.

“Ora possiamo rispondere e Mosca ora lo sente ma abbiamo bisogno di finanziamenti: loro usano 500 droni, noi 100-150. L’ho detto ai partner, se aumentiamo la produzione la Russia avrà più domande a cui rispondere, specie dalla sua popolazione”.

https://tg24.sky.it