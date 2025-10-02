Viterbo, rapinata in casa da banditi stranieri: 84enne in rianimazione

ImolaOggi CRONACA, News 2025

polizia

Una 84enne di Viterbo è ricoverata in rianimazione, a seguito di un malore avuto dopo essere stata rapinata in casa da tre uomini a volto coperto

Tre i malviventi che si sarebbero introdotti nell’appartamento dell’anziana, situato nel quartiere Mazzetta del capoluogo. Una volta entrati, sotto minaccia, si sono fatti consegnare dalla vittima tutti i soldi e i preziosi che aveva in casa, per un totale di circa 100mila euro. I malviventi, poi descritti dalla vittima a volto coperto e con un forte accento straniero, si sono dati alla fuga a bordo di un Suv nero. La donna, dopo aver chiamato il figlio e la polizia, si è sentita male ed è stata portata d’urgenza in ospedale.
www.tgcom24.mediaset.it

