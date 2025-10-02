Polonia, Tusk: ‘Siamo già in guerra. Putin vuole farci credere che non possiamo vincere’

Polonia, Tusk

“Per prima cosa dobbiamo combattere le illusioni e la prima è che non siamo in guerra. Lo siamo. Ma è un nuovo tipo di guerra, molto complessa”

Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk alla plenaria della Epc, ricordando i casi dei droni, delle (presunte, ndr) violazioni dello spazio aereo, alla strumentalizzazione dei migranti da parte della Bielorussia. “Ed è la nostra guerra e se l’Ucraina perde sarà anche l nostra sconfitta”. “La propaganda di Putin lavorare per farci credere che non possiamo vincere ma è una assurdità: l’unico vantaggio che hanno è la mentalità”. ANSA

