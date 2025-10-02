Migranti: da inizio anno sbarcati 51.159, oltre 8.300 a settembre

Sono finora 51.159 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 50.597 mentre nel 2023 furono 134.230

Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina. Negli ultimi due giorni sono state 768 (615 ieri e 153 oggi) le persone registrate in arrivo sulle nostre coste. Il totale delle persone arrivate via mare in Italia a settembre è quindi salito a 8.313. L’anno scorso, in tutto il mese, furono 7.685, mentre nel 2023 furono 19.209.

Dei quasi 51.200 migranti sbarcati in Italia nel 2025, 15.023 sono di nazionalità bengalese (29,4%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Egitto (6.882, 13,4%), Eritrea (6.548, 12,8%), Pakistan (3.431, 6,7%), Sudan (2.765, 5,4%), Somalia (2.007, 3,9%), Etiopia (1.991, 3,9%), Tunisia (1.396, 2,7%), Iran (1.379, 2,7%), Siria (1.212, 2,4%), Guinea (1.166, 2,3%), Algeria (1.064, 2,1%), Nigeria (774, 1,5%), Mali (692, 1,3%), Afghanistan (605, 1,2%) a cui si aggiungono 4.224 persone (8,3%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.

AGENSIR