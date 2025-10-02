Migranti: da inizio anno sbarcati 51.159, oltre 8.300 a settembre

ImolaOggiCRONACA, News 2025, Vetrina

migranti

Sono finora 51.159 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 50.597 mentre nel 2023 furono 134.230

Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina. Negli ultimi due giorni sono state 768 (615 ieri e 153 oggi) le persone registrate in arrivo sulle nostre coste. Il totale delle persone arrivate via mare in Italia a settembre è quindi salito a 8.313. L’anno scorso, in tutto il mese, furono 7.685, mentre nel 2023 furono 19.209.

Dei quasi 51.200 migranti sbarcati in Italia nel 2025, 15.023 sono di nazionalità bengalese (29,4%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Egitto (6.882, 13,4%), Eritrea (6.548, 12,8%), Pakistan (3.431, 6,7%), Sudan (2.765, 5,4%), Somalia (2.007, 3,9%), Etiopia (1.991, 3,9%), Tunisia (1.396, 2,7%), Iran (1.379, 2,7%), Siria (1.212, 2,4%), Guinea (1.166, 2,3%), Algeria (1.064, 2,1%), Nigeria (774, 1,5%), Mali (692, 1,3%), Afghanistan (605, 1,2%) a cui si aggiungono 4.224 persone (8,3%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.
AGENSIR

Articoli correlati

Sea-Watch 5

Migranti, nave Sea Watch a Napoli: 124 a bordo

Migranti sbarcati a Lampedusa

Migranti, 297 sbarcati a Lampedusa

nave Humanity

Migranti, nave Humanity verso Marina di Carrara

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *