Condannato per lesioni e stalking, Varriale licenziato dalla Rai

ImolaOggiCRONACA, News 2025

RAI

‘In data odierna è stato risolto il rapporto di lavoro tra Rai e Enrico Varriale”. Lo comunica una nota di Viale Mazzini

”L’ex giornalista di Rai Sport è stato licenziato per “giusta causa” in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo grado, in cui Varriale è stato condannato per lesioni e stalking”. A giugno, il tribunale di Roma ha condannato Varriale a 10 mesi, pena sospesa.

Il giornalista era imputato per stalking e lesioni nei confronti della sua ex. Il giudice monocratico ha disposto per Varriale, una volta che la sentenza diventerà definitiva, un percorso che prevede la partecipazione a un percorso di recupero presso enti o associazioni, rivolti a ‘uomini maltrattanti’.

Il pm in aula aveva chiesto una condanna a 2 anni. “In molte storie sentimentali capita che una delle due parti voglia terminare la storia e che l’altra parte invece non si rassegni, mettendo in atto comportamenti esasperanti ed è ciò che abbiamo visto in questa vicenda” aveva sottolineato il pm in aula sollecitando la richiesta di condanna.
TiscaliNews

Articoli correlati

Domitilla Di Pietro

L’attivista contro la violenza sulle donne Domitilla Di Pietro indagata per stalking

Lucrezia Hailé Selassié, e Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo, chiesti 1 anno e 4 mesi per la “principessa etiope” che lo perseguitava

stalking

Perseguitava la ex, turco esce dal carcere e torna a minacciarla

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *