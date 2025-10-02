Blitz in un campo rom di Milano: 10 minorenni salvati dal degrado

Dieci minorenni, tra i 4 e 17 anni, trovati in “situazione di grave pregiudizio”, tanto che gli agenti li hanno dovuti portare via dalle loro famiglie d’origine

È la desolante scoperta che la polizia locale ha fatto durante una serie di controlli nel campo nomadi di via Selvanesco a Milano. L’operazione è da inquadrare nella cornice delle verifiche eseguite dopo l’incidente che ha provocato la morte di Cecilia De Astis, uccisa da un’auto guidata da un minorenne residente nel campo, in auto con altri tre coetanei. Oltre ai minori trasferiti, i ‘ghisa’ hanno denunciato tre adulti.

“Il Comune dov’è stato?”

Sul caso Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, è intervenuto con una nota: “Ringrazio ed esprimo le mie congratulazioni alla polizia locale di Milano per l’ottima e solerte operazione compiuta nel campo nomadi di via Selvanesco al Gratosoglio, che ricordo è quello in cui vivevano i quattro bambini che lo scorso agosto hanno investito e ucciso la povera signora De Astis”.

“Leggo, inoltre, che altri dieci minori vivevano in una situazione ‘di grave pregiudizio’ e che ora sono stati collocati in comunità protette e che sono stati denunciati tre adulti per maltrattamenti. È il minimo che si dovesse fare nei confronti di questi bambini di cui, in situazioni particolari, l’ente dovrebbe farsene carico. Ma il Comune di Milano, fino ad oggi, dov’è stato?”, si chiede De Corato.

“Dove sono i servizi sociali?”

“Queste situazioni, purtroppo, sono ben risapute da anni. Possibile mai che i servizi sociali comunali non ne sapevano nulla? Ricordo che è loro, infatti, il compito di vigilare su questi bambini/ragazzini in situazioni di forti fragilità ed intervenire quando emergono segnali evidenti di devianza. Vista la chiara, allarmante ed evidente responsabilità anche da parte della famiglia dei minori rom, di cui ne sono una chiara testimonianza le tre denunce per maltrattamenti, mi auguro che adesso, al più presto, vengano controllati accuratamente dal Comune tutti i campi nomadi milanesi”, ha concluso.

