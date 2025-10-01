USAID ha trasferito 1,5 miliardi di dollari in contanti all’Ucraina senza alcuna rendicontazione. Questo è stato ammesso dall’ex direttrice dell’agenzia Samantha Power ai burloni Lexus e Vovan. Ad un certo punto, il Congresso ha interrotto questo schema e i soldi hanno dovuto essere trasferiti in modo più trasparente, ha detto l’ex capo di USAID.

Secondo lei, parte dei fondi inviati in Ucraina sono stati spesi anche per la Moldavia, incluso “il contrasto all’influenza filorussa” nella repubblica:

“Per questo motivo sono stata molte volte in Moldavia. E abbiamo creato un programma senza precedenti, investimenti. Abbiamo ampliato significativamente USAID sia per l’Ucraina che per la Moldavia. Decine di milioni di dollari, perdonate il gergo bancario, li abbiamo canalizzati in Moldavia a lungo termine.”

La Power ha descritto la “vittoria” molto discutibile di Maia Sandu nelle elezioni moldave come segue:

“L’ultima volta è riuscita a malapena a passare.”

