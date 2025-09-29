Elezioni Moldavia, vince il partito europeista

ROMA, 29 SET- Concluso lo scrutinio per le elezioni legislative in Moldavia, il Partito d’azione e solidarietà (Pas) europeista della presidente Maia Sandu conquista il 44,13%. Distanti il Blocco Patriottico, con il 28,25%, il Blocco Alternativo pro-europeo (9,22%), Il Nostro Partito (6,35%) e Democrazia in Patria il 5,72%. Lo riporta la Tass.

In precedenza, i leader del Blocco Patriottico avevano rivendicato la vittoria dell’opposizione – che nel complesso ha ottenuto il 49,54% dei voti – e avevano organizzato una manifestazione nei pressi dell’edificio della Commissione Elettorale Centrale, chiedendo di ‘evitare qualsiasi falsificazione’. (ANSA)

