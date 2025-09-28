Pavel Durov: ‘fui contattato dai Servizi francesi per aiutare il governo moldavo a censurare contenuti sgraditi’

Il CEO di Telegram, Pavel Durov, afferma che l’intelligence francese gli ha fatto pressione affinché censurasse alcuni canali moldavi in vista delle elezioni elezioni

“Circa un anno fa, mentre ero bloccato a Parigi, i servizi segreti francesi mi contattarono tramite un intermediario, chiedendomi di aiutare il governo moldavo a censurare alcuni canali Telegram in vista delle elezioni presidenziali in Moldavia.

Dopo aver esaminato i canali segnalati dalle autorità francesi (e moldave), ne abbiamo individuati alcuni che violavano chiaramente le nostre regole e li abbiamo rimossi. L’intermediario mi ha quindi informato che, in cambio di questa collaborazione, l’intelligence francese avrebbe “parlato bene” di me al giudice che aveva ordinato il mio arresto nell’agosto dello scorso anno.

Ciò era inaccettabile sotto diversi aspetti. Se l’agenzia si fosse effettivamente rivolta al giudice, avrebbe costituito un tentativo di interferire nel procedimento giudiziario. Se non l’avesse fatto, e si fosse limitata a dichiarare di averlo fatto, allora avrebbe sfruttato la mia situazione legale in Francia per influenzare gli sviluppi politici nell’Europa orientale – uno schema che abbiamo osservato anche in Romania.

Poco dopo, il team di Telegram ha ricevuto una seconda lista di canali moldavi cosiddetti “problematici”. A differenza del primo, quasi tutti questi canali erano legittimi e pienamente conformi alle nostre regole. L’unica cosa in comune era che esprimevano posizioni politiche sgradite ai governi francese e moldavo (pro UE).

Ci siamo rifiutati di dare seguito a questa richiesta.

Telegram si impegna a tutelare la libertà di parola e non rimuoverà contenuti per motivi politici. Continuerò a denunciare ogni tentativo di fare pressione su Telegram affinché censuri la nostra piattaforma. Restate sintonizzati.”

Lo scrive Pavel Durov su X.

https://x.com/durov/status/1972263703149002980