Monaco: Oktoberfest chiusa per allarme bomba, esplosioni in un edificio

Le autorità di Monaco di Baviera, in Germania, hanno annunciato la chiusura dell’Oktoberfest a causa di un allarme bomba

“L’area del festival rimarrà chiusa almeno fino alle 17”, si legge in una nota diffusa dal municipio. È infatti stata segnalata, mercoledì mattina, un’esplosione con colpi di arma da fuoco nella zona settentrionale della città, dove un uomo ha riempito di esplosivi la casa dei genitori e poi si è suicidato.

Incendio doloso in un edificio residenziale

La polizia locale ha confermato che una persona è morta in seguito a un incendio doloso in un edificio residenziale, mentre un’altra persona risulta scomparsa anche se, dicono le autorità, “non costituisce un pericolo” e nell’edificio colpito sono stati rinvenuti ordigni esplosivi. Sono intervenuti artificieri e forze speciali per disinnescare le bombe. È stata trovata una lettera del sospetto autore dell’incendio doloso. “Non si possono correre rischi”, hanno quindi detto le autorità.

Una persona è morta e una è scomparsa

“Abbiamo operato in un edificio residenziale in fiamme, dove sono stati uditi forti botti – dicono le forze dell’ordine di Monaco -. L’incendio è stato appiccato deliberatamente nell’ambito di una lite familiare. Una persona trovata ferita è successivamente deceduta. Un’altra persona è scomparsa, ma non rappresenta un pericolo. Le forze speciali sono state chiamate per disinnescare le bombe. E siamo presenti con numerosi operatori di emergenza”.

Esplosivo nella casa

La Bild scrive che un uomo avrebbe riempito di esplosivi la casa dei suoi genitori, avrebbe dato fuoco all’edificio e poi si sarebbe tolto la vita. La scena dell’incidente è Lerchenauer Strasse.

www.tgcom24.mediaset.it