Danimarca: “Abbiamo il mandato per abbattere i droni”

“In Danimarca abbiamo il mandato per abbattere i droni, in generale sono a favore”

E’ quanto ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel doorstep prima del vertice Ue di Copenaghen, dove sono al centro della discussione i dossier su droni e riarmo. Su eventuali perplessità dai Paesi del Sud Europa sulla corsa al riarmo contro la minaccia Russia,

Frederiksen ha sottolineato: “E’ una cosa che riguarda tutti, è capitata a noi, alla Polonia e può capitare ad altri. Dobbiamo guardare alla guerra ibrida da una prospettiva europea e non nazionale”.  tgcom24.mediaset.it

Polonia spara missile “contro i droni russi” e colpisce un edificio residenziale

