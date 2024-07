Roma, 19enne minacciato con coltello e rapinato da tre nordafricani

Movida violenta a Trastevere. Un ragazzo è stato minacciato con un coltello e rapinato dal branco

È accaduto la notte fra venerdì e sabato scorso nel rione del centro storico della Capitale. L’aggressione a danno di un 19enne italiano mentre stava trascorrendo una serata con gli amici a Ponte Sisto. Il giovane è stato avvicinato da un gruppetto di persone che dietro la minaccia di un coltello lo hanno rapinato, strappandogli la collana in oro.

I carabinieri della stazione di Roma Trastevere, presenti in zona proprio per contrastare fenomeni di malamovida, sono subito intervenuti e raccolte le prime descrizioni degli autori si sono subito attivati. Poco dopo, due ragazzi egiziani e uno tunisino, di 18, 20 e 24 anni, grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla vittima, sono stati rintracciati dai militari, in piazza Trilussa e uno di loro trovato ancora in possesso del coltello.

Riconosciuti dalla vittima, d’intesa con la procura di Roma sono stati arrestati e condotti in caserma. Sabato mattina, il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto dei tre, gravemente indiziati di rapina aggravata in concorso e ha disposto il divieto di dimora nel comune di Roma per due e gli arresti domiciliari per il terzo, già con precedenti.

