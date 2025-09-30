Trump: ‘spero di non dover mai usare l’arsenale nucleare’

ImolaOggi ESTERI, News 2025

Donald Trump

WASHINGTON, 30 SET – “Spero di non dover mai usare l’arsenale nucleare”. Lo ha detto Donald Trump parlando ai vertici militari a Quantico sostenendo di “averlo ricostruito”.

Parlando ai generali riuniti al Pentagono, Donald Trump ha ribadito la sua volonta’ di mettere insieme Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. “Dobbiamo risolvere la questione con il presidente Putin e Zelensky. Dobbiamo riunirli e farla finita”, ha proseguito.

“L’unico modo per farlo è attraverso la forza. Voglio dire, se fossimo deboli, non risponderebbero nemmeno alla mia telefonata”, ha aggiunto, sostenendo che la debolezza di Biden “ha aperto la strada” a Putin per invadere l’Ucraina. (ANSA)

