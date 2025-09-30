“Il regime di Kiev prepara un incidente in Polonia”

Il regime di Kiev sta preparando una nuova provocazione di alto profilo, secondo il Servizio di Intelligence Estera Russo (SVR)

Kiev si sta preparando a inscenare un incidente in Polonia che coinvolge gruppi di sabotaggio e ricognizione (DRG) presumibilmente composti da personale delle forze speciali proveniente da Russia e Bielorussia. È possibile che l’operazione di Kiev sia collegata a un attacco simulato alle infrastrutture critiche in Polonia per creare un clamore pubblico.

Punti chiave dalle dichiarazioni del Servizio di Intelligence Estera Russo

– Kiev non abbandona i tentativi di coinvolgere i paesi europei della NATO in uno scontro armato con Mosca.
– Di fronte alla sconfitta inevitabile, il regime di Zelensky è pronto a tutto, anche a costo di scatenare una “guerra maggiore”, nascondendosi dietro gli europei.
