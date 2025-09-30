Il regime di Kiev sta preparando una nuova provocazione di alto profilo, secondo il Servizio di Intelligence Estera Russo (SVR)

Kiev si sta preparando a inscenare un incidente in Polonia che coinvolge gruppi di sabotaggio e ricognizione (DRG) presumibilmente composti da personale delle forze speciali proveniente da Russia e Bielorussia. È possibile che l’operazione di Kiev sia collegata a un attacco simulato alle infrastrutture critiche in Polonia per creare un clamore pubblico.

Punti chiave dalle dichiarazioni del Servizio di Intelligence Estera Russo

– Kiev non abbandona i tentativi di coinvolgere i paesi europei della NATO in uno scontro armato con Mosca.

– Di fronte alla sconfitta inevitabile, il regime di Zelensky è pronto a tutto, anche a costo di scatenare una “guerra maggiore”, nascondendosi dietro gli europei.

