Pentagono, Hegseth: “stop decadenza nell’esercito, non siamo più il dipartimento woke”

Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, rivolgendosi alla Marine Corps Base di Quantico, in Virginia, ai militari americani, tra cui alti ufficiali e generali, convocati da tutto il mondo, ha detto che l’esercito statunitense sarà riformato per mettere fine a “decenni di decadenza”.

Il capo del Pentagono ha dichiarato la fine delle “sciocchezze ideologiche”, citando come esempi le preoccupazioni per il cambiamento climatico, il bullismo, i leader “tossici” e le promozioni basate sulla razza o sul genere.

“L’esercito è stato costretto da politici sciocchi e sconsiderati a concentrarsi sulle cose sbagliate – ha scandito – Siamo diventati il ‘dipartimento woke’. Ma ora non più“.

Quanto alle donne nelle forze armate, Hegseth, che in passato si era scagliato contro la loro presenza in formazioni da combattimento, ha specificato: “Non si vuole impedire alle donne di servire, le nostre donne militari sono le migliori al mondo, ma quando si tratta di qualsiasi incarico che richieda forza fisica in combattimento, gli standard devono essere alti e uguali per tutti, a prescindere dal genere. Se le donne ci riescono, eccellente. Se invece no, allora significa che nessuna donna si qualifica per un ruolo da combattimento”.

Il capo del Pentagono ha concluso il suo discorso affermando che chi tra i vertici militari non appoggia la sua visione e la sua ristrutturazione fa meglio a dimettersi. “Se le parole che ho pronunciato oggi non vi piacciono, allora dovreste fare la cosa onorevole e dimettervi”, ha detto rivolto a generali e ammiragli. ADNKRONOS