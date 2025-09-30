Leone XIV: “non usare le religioni come armi o muri”

CITTÀ DEL VATICANO, 30 SET – “Che le religioni non vengano usate come armi o muri, ma piuttosto vissute come ponti e profezia: rendendo realizzabile il sogno del bene comune”. Lo dice il Papa nel videomessaggio con le intenzioni di preghiera per il mese di ottobre, dedicate appunto alla collaborazione tra le diverse tradizioni religiose.

“Viviamo in un mondo pieno di bellezza, ma anche ferito da divisioni profonde. A volte le religioni, invece di unirci, diventano un motivo di conflitto”, dice ancora il Papa nella preghiera chiedendo di imparare a “riconoscere ciò che ci unisce”. “Che gli esempi concreti di pace, giustizia e fraternità nelle religioni ci ispirino a credere che è possibile vivere e lavorare insieme, al di là delle nostre differenze”, conclude Leone XIV. (ANSA)