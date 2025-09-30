Israele: “documenti provano legame della Flotilla con Hamas”

Idf rivela carte trovate a Gaza: “Ecco i legami di Hamas con la Flotilla”

L’Idf sostiene di aver trovato a Gaza e rivela solo oggi documenti ufficiali secondo cui Hamas è coinvolto “direttamente nel finanziamento della Flotilla Sumud”. Compare una lista di operatori del Pcpa (Conferenza per i Palestinesi all’Estero), tra cui alti funzionari di Hamas: ci sono Zaher Birawi, capo del settore Hamas del Pcpa nel Regno Unito, noto come leader delle flottiglie negli ultimi 15 anni e Saif Abu Kashk. Quest’ultimo è il Ceo di Cyber Neptune, una società in Spagna che possiede dozzine di navi che partecipano alla flottiglia. “Queste navi sono segretamente di Hamas”, scrive l’Idf pubblicando i documenti.

Smotrich: “Il piano per Gaza è un miscuglio indigesto”

Il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza è “un clamoroso fallimento diplomatico” per Israele, secondo Bezalel Smotrich, il ministro israeliano di estrema destra che, elencando diverse disposizioni del piano in 20 punti, lo ha definito “un miscuglio indigesto”. In un post su X, Smotrich ha definito il piano “un clamoroso fallimento diplomatico, un chiudere gli occhi e voltare le spalle a tutte le lezioni del 7 ottobre”, riferendosi all’attacco di Hamas nel 2023, che ha innescato la guerra di Gaza. “A mio avviso, finirà anche in lacrime. I nostri figli saranno costretti a combattere di nuovo a Gaza”, ha aggiunto. tgcom24.mediaset.it