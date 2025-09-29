WSJ: Pentagono accelera produzione di armi “in caso di conflitto con la Cina”

Trump e Xi

Il Pentagono cerca di accelerare l’aumento della produzione di missili e di 12 sistemi chiave in caso di un possibile conflitto con la Cina, scrive il Wall Street Journal.

Il Pentagono, allarmato dal basso livello di scorte di armi che gli Stati Uniti avrebbero in caso di un possibile conflitto con la Cina, sta esortando i suoi fornitori di missili a raddoppiare e persino quadruplicare i ritmi di produzione. Il lavoro viene svolto nell’ambito del Consiglio per l’Accelerazione della Base Industriale delle Munizioni.

Il Consiglio si concentra su 12 sistemi, tra cui intercettori Patriot, missili anti-nave a lungo raggio, Standard Missile-6, Precision Strike Missiles e Joint Air-Surface Standoff Missiles.
https://t.me/ukraine_watch/48493

