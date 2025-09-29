Migranti, nave Solidaire verso Ortona: 84 a bordo

La nave dell’ Ong battente bandiera tedesca ha a bordo 84 migranti, tra questi 30 “minori non accompagnati”

Ad accoglierli ci sarà la consueta macchina organizzativa coordinata dalla prefettura di Chieti. Quello di oggi è il 17° sbarco a Ortona dall’entrata in vigore del decreto Piantedosi. Con lo sbarco di oggi il totale dei migranti transitati nello scalo adriatico arriverà a 1.282 in poco più di due anni e mezzo.

Dopo l’identificazione e i controlli sanitari in banchina, i migranti saranno trasferiti nell’area di sosta di contrada Tamarete per ricevere assistenza e ristoro, prima della redistribuzione nei centri di accoglienza con destinazioni da assegnare.

rainews.it