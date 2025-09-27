Zelensky: ‘Israele ci ha fornito un sistema Patriot’

Ucraina, Zelensky: ‘Israele ci ha fornito un sistema di difesa Patriot’

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che l’Ucraina ha ricevuto da Israele un sistema antiaereo Patriot, un’arma di fabbricazione americana essenziale per respingere gli attacchi missilistici russi. “Un sistema israeliano (Patriot) è operativo in Ucraina, è operativo da un mese”, ha dichiarato Zelensky in una conferenza stampa, senza specificare se Kiev lo abbia acquistato o ricevuto gratuitamente. tgcom24.mediaset.it