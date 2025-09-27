UE, Dombrovskis: “Mosca vuole invadere UE e Nato”

ImolaOggiEUROPA UE, News 2025

Dombrovskis gas russo

BRUXELLES, 27 SET – “Stiamo assistendo a ogni tipo d’azione russa, dalla disinformazione ad atti di sabotaggio, fino all’uso dell’immigrazione clandestina come arma, quindi siamo già in una guerra ibrida con la Russia”

Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Valdis Dombrovskis, a France24. “Sappiamo che le ambizioni imperialiste ed espansionistiche della Russia si estendono oltre l’Ucraina”, Mosca “parla apertamente di invadere altri Paesi, anche Ue e Nato”, ha spiegato, evidenziando l’importanza anche per i Baltici del piano lanciato da Bruxelles sulla costruzione di un muro di droni per “affrontare le incursioni” e le “provocazioni” russe. (ANSA)

Articoli correlati

Von der Leyen

Von der Leyen “Abbattere i jet russi è opzione sul tavolo”

Dmitry Peskov

Violazioni dello spazio aereo? Mosca: “isteria esaltata”

sistemi di attacco

Finlandia: altri 3 miliardi di euro “contro la minaccia russa”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *