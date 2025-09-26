Roma, acqua gratis alle case popolari occupate

Allacci abusivi, acqua gratis alle case popolari occupate a Ponte di Nona

Gli allacci abusivi scoperti dei carabinieri della compagnia di Tivoli che hanno effettuato dei controlli anche nella zona di Casal Monastero. Nel corso delle attività, sono stati identificati gli occupanti di tre palazzine di proprietà dell’Ater. Denunciate in stato di libertà una 55enne e un 31enne, con precedenti, in quanto gravemente indiziati di furto di acqua potabile tramite allaccio abusivo. Inoltre, 5 persone sono state segnalate al prefetto, quali assuntrici di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Controlli dei carabinieri

Le denunce sono arrivate nell’ambito di una serie di controlli effettuati dai carabinieri di Tivoli che hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, con particolare attenzione alla verifica alle abitazioni occupate e allacciate abusivamente, nei quartieri del IV e VI municipio. Alle operazioni di controllo ha preso parte anche il personale delle società di fornitura del servizio idrico, elettrico, gas e Ater della città di Roma.

www.romatoday.it