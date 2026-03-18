Caso Garlasco, oltre 50 denunce presentate dalla famiglia Cappa

La Procura di Milano sta procedendo all’identificazione di oltre cinquanta persone indicate dai legali della famiglia Cappa in una serie di esposti e querele nei confronti di chi avrebbe richiamato in causa le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, accostandole alle nuove indagini sul delitto di Garlasco.

Il fascicolo, sul tavolo del pubblico ministero Antonio Pansa, è cresciuto negli ultimi mesi, in parallelo con il ritorno dell’attenzione mediatica sul delitto di Garlasco. Le gemelle Cappa però non sono mai state indagate né nell’inchiesta su Andrea Sempio e neppure in passato.

Le prime iscrizioni nel registro degli indagati potrebbero arrivare già nei prossimi giorni. Se molti messaggi finiti sotto la lente hanno un contenuto diffamatorio, l’attenzione degli inquirenti si sta concentrando su un esposto recente. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, il documento smentirebbe plurime calunnie che si sono susseguite nell’ultimo anno. E a questo sono allegati dei supporti audio: più registrazioni che coinvolgerebbero una manciata di persone, alcune in prima linea nel caso.

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