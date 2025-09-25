Von der Leyen “Abbattere i jet russi è opzione sul tavolo”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025, Vetrina

Von der Leyen

L’opzione di abbattere i caccia russi che si introducono nello spazio aereo della Nato “è sul tavolo”

A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un’intervista alla “Cnn”. “La mia opinione è che dobbiamo difendere ogni centimetro quadrato del territorio – ha sottolineato von der Leyen -. Ciò significa che se si verifica un’intrusione nello spazio aereo, dopo un avvertimento, dopo essere stati molto chiari, ovviamente l’opzione di abbattere un jet che si sta introducendo nel nostro spazio aereo è sul tavolo”. – (ITALPRESS)

UE: prepararsi a guerre, pandemie e crisi climatica

Articoli correlati

Dmitry Peskov

Violazioni dello spazio aereo? Mosca: “isteria esaltata”

sistemi di attacco

Finlandia: altri 3 miliardi di euro “contro la minaccia russa”

Friedrich Merz

Aereo russo sorvola acque neutrali nel Baltico, la Germania fa volare i jet

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *