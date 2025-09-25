Polizia danese: non esclusi operatori amatoriali dietro ai droni

Secondo la polizia dello Jutland settentrionale, in questo momento non si possono escludere operatori amatoriali

Jesper Bøjgaard ha dichiarato in conferenza stampa che non è ancora chiaro “chi sia dietro l’attività dei droni nei pressi dell’aeroporto di Aalborg. In questo contesto, non può escludere il coinvolgimento di operatori amatoriali”, afferma.”Stiamo collaborando con tutte le autorità competenti e siamo presenti in gran numero.

Vorremmo arrestare l’operatore o gli operatori”, afferma l’ispettore capo della polizia.Bøjgaard, rispondendo a una domanda sul coinvolgimento dell’intelligence danese, Pet, ha evidenziato che tutte le autorità competenti sono state contattate.I

l Capo della Polizia Nazionale Thorkild Fogde mette in guardia contro la partecipazione da parte di operatori amatoriali dietro il sorvolo dei droni, spiegando che “i cittadini dovrebbero essere particolarmente consapevoli delle normative vigenti a causa della crescente attenzione” al tema e ha evidenziato che, se accertata, “la partecipazione a queste attività” di utilizzo dei droni “costerà molti anni di carcere”, afferma.Non si sa per quanto tempo lo spazio aereo rimarrà chiuso.

www.ilgiornale.it