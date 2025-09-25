Nato, Rutte: ‘stanziati due miliardi per armi Usa all’Ucraina’

Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato che l’alleanza continuerà a fornire armi americane all’Ucraina, acquistate a spese degli alleati

“Sono già stati stanziati due miliardi sotto forma di pacchetti per l’Ucraina. Altri pacchetti sono attualmente in fase di revisione. Quindi vedrete un flusso costante di armi americane in Ucraina, pagate dagli alleati. E penso che, in combinazione con le sanzioni, in combinazione con l’indicatore obiettivo del 5% che spenderemo complessivamente come NATO per la nostra difesa collettiva, questo grande successo della politica estera del Presidente Trump al vertice NATO di giugno all’Aia metta insieme pressione sulla Russia affinché prenda sul serio la questione e la fermi.

E ora, Brian, un ultimo pensiero. In questo momento, stanno perdendo in un mese tante persone quante ne persero le truppe sovietiche in dieci anni in Afghanistan. Riesci a immaginare? Dieci anni in Afghanistan — lo stesso numero di ora in un mese in Ucraina. Sta diventando una follia.”

Rutte ha anche affermato che:

Lavrov è stato ministro degli esteri della Russia sin dai tempi della nascita di Gesù Cristo, e non è mai uscita nulla di utile dalla sua bocca. Non diamogli troppa attenzione.

A New York, quando i giornalisti gli hanno chiesto se ci sono prove del coinvolgimento della Russia negli incidenti con droni sopra i paesi della NATO, Rutte non ha risposto.

