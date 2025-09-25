Danimarca: ‘nessuna prova che dietro i droni ci sia Mosca’

Il ministro della Difesa danese: nessuna prova che dietro i droni ci sia Mosca

Il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen ha affermato che non ci sono prove che la Russia sia dietro l’incursione dei droni. Ha poi aggiunto che i droni “non provengono da molto lontano” e che l’episodio è diverso dagli incidenti precedenti.

Lund Poulsen ha affermato, in una conferenza stampa dopo i nuovi avvistamenti notturni di droni, che dietro l’incidente c’è un attore professionista. Si tratta, ha detto, di un attacco “sistematico” e lo descrive come “ibrido”. Le forze armate danesi, aggiunge, hanno la capacità di abbattere i droni, ma al momento non esiste una minaccia militare diretta contro la Danimarca. Lo riporta Bbc.

La polizia danese ha ricevuto alle 4:21 odierne segnalazioni dell’avvistamento di droni nei pressi dell’aeroporto di Billund, nel centro della Danimarca. Lo spazio aereo è stato chiuso per un’ora. Altri droni sono stati segnalati attorno alle 22 di ieri negli scali di Esbjerg, Soenderborg e Skrydstrup, dopo che un avvistamento aveva portato alle chiusura dell’aeroporto di Aalborg. “Non è stato possibile abbattere i droni né individuare gli operatori” ha detto la polizia.

