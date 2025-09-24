Onu, Zelensky parla alle sedie vuote: “droni russi volano su tutta Europa”

“L’Ucraina è stata solo la prima, i droni russi stanno già volando per tutta l’Europa”

Lo ha detto Volodymyr Zelensky nel suo discorso all’Assemblea Generale dell’Onu, affermando che Vladimir “Putin continuerà a portare avanti la guerra, ad allargarla, a renderla più profonda”. “I fatti sono semplici, fermare questa guerra ora – ha continuato il presidente ucraino – è più conveniente che costruire asili sotterranei e bunker per le infrastrutture critiche in seguito. Fermare ora Putin è meno costoso che cercare di proteggere ogni porto o ogni nave dai terroristi con droni marittimi”.

Zelensky: non conta diritto ma solo armi e alleati

La guerra in Ucraina dimostra che per garantire la sicurezza di una nazione “servono le armi e non il diritto internazionale, e’ disgustoso ma questa e’ la realta’”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, all’Assemblea Generale dell’Onu. “Il diritto internazionale funziona se si hanno amici potenti e armi, non ci sono garanzie di sicurezza al di fuori di alleati e armi”, ha aggiunto Zelensky

Zelensky: risposta globale non è abbastanza forte

La “risposta globale” alle violazioni russe dello spazio aereo Nato “non e’ stata abbastanza forte” e le istituzioni internazionali hanno dimostrato di essere “deboli”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, all’Assemblea Generale dell’Onu. rainews.it/maratona/2025/09/