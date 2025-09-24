Ungheria: “Salis criminale pericolosa, merita la galera”

“Incomprensibile e scandaloso che l’Eurocamera legittimi il terrorismo di estrema sinistra”, scrive su X il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs

Poi l’affondo: “Salis e i suoi si sono recati in Ungheria con l’obiettivo premeditato di picchiare a caso la gente per strada, per convinzione politica. Non è una questione politica, ma di terrorismo. I compagni di Bruxelles stanno facendo di tutto per farla sfuggire alle sue responsabilità. Difendendo la sua immunità, non solo giustificano un criminale, ma danno rifugio a un terrorista. Non dimenticheremo e non ci arrenderemo. È una criminale pericolosa, merita di essere in galera”.

“Oggi è diventato chiaro: il Parlamento Europeo ha scelto di salvaguardare la sua “protetta” piuttosto che stare dalla parte delle persone. Schermando Ilaria Salis dalla presa di responsabilità, il Parlamento europeo ha dimostrato che la sua bussola è la lealtà politica, non la giustizia”, il pesante commento di Balazs Orban, direttore politico dell’ufficio del premier ungherese, in un post su X. “Le autorità ungheresi l’hanno arrestata e incriminata, ma lei ha trovato rifugio dietro un mandato di Bruxelles. Mantenendo questa protezione politica, il Pe ha fatto la sua scelta: non difendere la giustizia, ma proteggere i propri alleati ideologici“, ha denunciato.

