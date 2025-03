Roma, 31enne trovato morto sul divano

Un uomo di 31 anni è stato trovato morto in casa dalla fidanzata. Uno choc per la donna che ha dato subito l’allarme

Nonostante l’arrivo del 118 nell’appartamento in via Rodolfo Marandi, tuttavia, per il trentunenne non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi, domenica 2 marzo. Sul posto gli agenti del commissariato Fidene-Serpentare diretto della dottoressa Isea Ambroselli.

Dai primi accertamenti degli investigatori, giunti nella zona di Valmelaina anche con la polizia scientifica per svolgere un sopralluogo nell’appartamento come da prassi in questi casi, a casa della vittima non sarebbero state trovate sostanze stupefacenti o farmaci sospetti. Inoltre sul corpo non c’erano evidenti segni di violenza.

A dare l’allarme è stata la fidanzata che, intorno alle 10.30, una volta entrata in casa con le chiavi lo ha trovato morto sul divano. La donna è stata ascoltata dagli investigatori. I due si erano visti per l’ultima volta ieri sera. La salma del 31enne è stata portata all’istituto di medicina legale di Tor Vergata per l’autopsia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. La pista del malore fatale appare la più plausibile.

