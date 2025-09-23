Antifa gruppo terrorista, Trump firma il decreto

Donald Trump ha firmato il decreto per designare Antifa, il gruppo antifascista di estrema sinistra, come organizzazione terroristica. Lo ha annunciato la Casa Bianca.

“Il problema è a sinistra”, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo l’omicidio di Charlie Kirk. Un concetto ripetuto da più parti dalle destre, che hanno insistito sulla violenza di cui la sinistra in genere è portatrice. Ora il tycoon ha designato “Antifa”, il gruppo antifascista di sinistra radicale, come una delle principali organizzazioni terroristiche.

“Chi li finanzia sia indagato a fondo”

Uno dei primi passi di quella che sembra destinata a diventare l’onda lunga dell’omicidio di Kirk. Lo ha annunciato lo stesso presidente Usa sul suo social Truth, definendo Antifa un “malato e pericoloso disastro dell’estrema sinistra”, raccomandando che “coloro che finanziano Antifa siano indagati a fondo in linea con i più alti standard legali”.

Nel frattempo è diventata un caso la decisione di interrompere lo show del comico statunitense Jimmy Kimmel, dopo aver accusato i repubblicani di voler sfruttare politicamente la morte dell’attivista Maga. Lo spettacolo andava in onda sulle reti di Abc, di proprietà del colosso Disney.