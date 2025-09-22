Netanyahu: “distruggere l’asse iraniano”

Netanyahu e khomeini

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, oggi in una riunione con i vertici militari del Paese, ha dichiarato che Israele deve “distruggere l’asse iraniano” e ha “il potere di farlo”

Secondo quanto riportato dal Times of Israel, il primo ministro Netanyahu, durante un brindisi in vista della festività di Rosh Hashanah con la leadership militare israeliana, ha affermato che “siamo impegnati in una lotta in cui stiamo prevalendo sui nostri nemici e dobbiamo distruggere l’asse iraniano, e abbiamo il potere di farlo. Questo è ciò che ci aspetta nel prossimo anno, che potrebbe essere un anno storico per la sicurezza di Israele”.  tgcom24.mediaset.it

