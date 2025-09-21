Zelensky: ‘fermare la Russia o sarà minaccia per Paesi del Pacifico’

“Se la Russia non verrà fermata, diventerà sicuramente una minaccia per i paesi dell’Europa e della regione del Pacifico. Le forti sanzioni sono uno strumento che contribuirà a fermare tutto questo”. Lo scrive sul suo canale Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky: nuove sanzioni Russia siano dolorose, Usa sia con Ue

“Dobbiamo bloccare tutte le possibili rotte di rifornimento, aggirare le sanzioni, fare pressione sui paesi e sulle singole aziende che li aiutano. I partner hanno questo potere: il potere che dovrebbe proteggere la vita. Ci aspettiamo che il 19° pacchetto di sanzioni dell’UE sia davvero doloroso e che gli Stati Uniti si uniscano agli europei”. Lo scrive sul suo canale Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. tgcom24.mediaset.it