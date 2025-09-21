Trump: “non consentiremo all’Europa di acquistare petrolio russo”

Gli Stati Uniti presto non consentiranno agli europei di acquistare petrolio russo. Lo ha detto Donald Trump partecipando a un evento al quale era presente anche l’ambasciatore degli Stati Uniti alla Nato, Matthew Whitaker. “Hey Matt, devono smetterla di comprare petrolio dalla Russia. Puoi dirlo?”, ha detto il presidente.

“Gli europei comprano petrolio dalla Russia e questo non dovrebbe accadere. Matt non lo consentirà a lungo”, ha aggiunto Trump.

Trump ribadisce: “Sono molto deluso da Putin. Muoiono fra le 5.000 e le 7.000 persone a settimana senza alcuna ragione”. Lo ha detto lo stesso presidente nel corso di una cena a Mount Vernon, tornando a dire che se il prezzo del petrolio calasse ulteriormente si metterebbe fine alla guerra in Ucraina. ANSA