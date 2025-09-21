MELUZZI DOCET, undicesima puntata

MELUZZI DOCET è la rubrica domenicale che abbiamo voluto dedicare al Grande Alessandro Meluzzi con l’auspicio che possa aiutarlo e con l’augurio che possa guarire quanto prima per tornare tra noi.

MELUZZI DOCET è una raccolta degli interventi fatti nel programma Piazza Libertà in cui il Professore è stato “compagno di viaggio” di Armando Manocchia, autore e conduttore del talk di informazione e approfondimento, con all’attivo centinaia di puntate e altrettanti autorevoli ospiti protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, nonché sanitario e giuridico.

PIAZZA LIBERTA’: intervento del prof. Alessandro Meluzzi, medico, psichiatra, criminologo, opinionista, estratto dalla puntata di sabato 9 settembre 2023

RUSSIA-OCCIDENTE: scontro tra due modelli di mondo

“Quella in atto non è tanto una guerra tra Russia e Ucraina; questo è stato detto mille volte e neppure, tutto sommato, tra la Russia e la Nato, l’Inghilterra e gli Stati Uniti d’America, ma è il confronto tra due modelli di mondo, due modelli di uomo, due modelli di cultura, due modelli di identità.

Questa è la ragione per cui siamo di fronte ad uno scontro anche spirituale e antropologico, uno scontro di civiltà. E in questo scontro di civiltà noi ci troviamo dalla parte sbagliata della barricata, perché qui geograficamente ci siamo trovati, ma il modello di vita di mondo, di cultura, che noi abbiamo in mente ha bisogno invece di multipolarità per poterci difendere.”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che fa LA DIFFERENZA TRA INFORMAZIONE E PROPAGANDA