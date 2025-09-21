Marostica: 79enne legata, picchiata e rapinata in casa

Legata, imbavagliata e picchiata selvaggiamente durante una rapina

Inquietante episodio ieri sera a Marostica in via Nonis. Un’anziana signora di 79 anni è stata sorpresa in casa dai malviventi, legata con lo scotch e imbavagliata. Per ottenere il denaro i rapinatori le avrebbero anche sbattuto la testa contro il muro. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 20.30 ma l’allarme sarebbe stato dato solo intorno alle 22.30. Sono intervenuti i sanitari del Suem che hanno portato l’anziana all’ospedale in codice rosso. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

L’allarme è stato dato da un passante

Sarebbe stato un passante a dare l’allarme dopo aver sentito le grida di aiuto della signora di 79 anni e visto la casa di via Nonis aperta. La donna ha riportato importanti traumi al viso, probabilmente per le percosse ricevute dai malfattori. Al momento dell’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari ricordava tutto l’accaduto e si spera possa aver fornito informazioni importanti per risalire ai respponsabili.

Tre rapinatori

Secondo una prima ricostruzione la rapina sarebbe stata portata a termine da 3 persone a volto coperto. La signora (L.M le iniziali), dopo il passaggio in pronto soccorso (no fratture o lesioni) è stata ricoverata in medicina ad alta intensità per analisi su una possibile patologia cardiaca legata allo stress indotto dalla rapina.

www.ilgiornaledivicenza.it