Palermo, ucciso il marito dell’eurodeputata Francesca Donato

Un architetto, Angelo Onorato, titolare di un negozio di arredamenti, Casa di viale Strasburgo, marito dell’eurodeputata della Democrazia Cristiana Francesca Donato, eletta con la Lega e candidata a sindaco alle comunali di Palermo nel 2022, è stato ucciso a Palermo. La vittima, con cui la Donato era sposata da oltre vent’anni. è stata trovata morta nella propria auto nella zona di via Ugo La Malfa, in direzione Mazara del Vallo.

Secondo quanto appreso da Adnkronos, l’uomo sarebbe stato trovato con una fascetta attorno al collo.

A quanto risulta, la moglie lo cercava insistentemente da questa mattina, con messaggi e chiamate, e lo avrebbe localizzato con la posizione del cellulare, fino alla tragica scoperta. A chiamare la polizia è stata la stessa Donato. Una volta arrivati sul posto, gli agenti lo hanno trovato seduto lato guida. L’uomo aveva una macchia di sangue all’altezza del petto, sul lato destro del corpo. Anche alcuni passanti, una volta visto l’uomo privo di vita in macchina e coperto di sangue, avrebbero chiamato il 112. Si attendono aggiornamenti.

Cordoglio per la deputata Francesca Donato Donato da parte di Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi.

