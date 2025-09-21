Aereo russo sorvola acque neutrali nel Baltico, la Germania fa volare i jet

L’aeronautica militare tedesca ha fatto decollare due Eurofighter per seguire un aereo militare russo entrato nello spazio aereo neutrale sopra il Mar Baltico, prima di affidare la scorta ai partner Nato in Svezia. “Ancora una volta, la nostra forza di allerta rapida, composta da due Eurofighter, è stata incaricata dalla Nato di indagare su un aereo non identificato, privo di piano di volo o contatto radio nello spazio aereo internazionale”, ha dichiarato la Germania

. “Si trattava di un aereo da ricognizione russo IL-20M. Dopo l’identificazione visiva, abbiamo affidato la scorta dell’aereo ai nostri partner Nato svedesi e siamo tornati a Rostock-Laage”. Il Consiglio Nord Atlantico della Nato si riunirà martedì per discutere della (falsa, ndr) violazione dello spazio aereo estone da parte della Russia. tgcom24.mediaset.it