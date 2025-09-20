Onu, Guterres: ‘il mondo non sia intimidito da Israele’

Il Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha dichiarato, in un’intervista alla France presse, che il mondo non dovrebbe essere “intimidito” da Israele mentre porta avanti la sua devastante guerra a Gaza. “Non dovremmo sentirci intimiditi dal rischio di ritorsioni – ha detto – perché, facendo o non facendo ciò che stiamo facendo, queste azioni andrebbero avanti comunque e almeno c’è la possibilità di mobilitare la comunità internazionale per fare pressioni affinché non accadano”.

Una dichiarazione che arriva alla vigilia dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si apre a New York il 22 settembre, l’ottantesima edizione, col titolo “Meglio insieme: 80 anni e oltre per la pace, lo sviluppo e i diritti umani”.

Sul tavolo c’è anche la Dichiarazione di New York, votata la settimana scorsa con 142 voti a favore, 10 contrari e 12 astensioni, il testo proposto da Francia e Arabia Saudita che invoca fra l’altro la “fine della guerra a Gaza” e una “soluzione giusta, pacifica e duratura del conflitto israelo-palestinese, basata su una reale attuazione della soluzione dei due Stati”. (askanews)

