Nato: ‘jet russi hanno violato lo spazio aereo estone’. UE: “risponderemo”

“Tre caccia russi MiG-31 sono entrati nello spazio aereo estone senza autorizzazione e vi sono rimasti per un totale di 12 minuti”

Ad intercettare i tre jet russi che hanno invaso lo spazio aereo estone sarebbero sono stati due F35 italiani che si sono alzati in volo dalla base di Amari, dopo la segnalazione dei sistemi radar della Nato che hanno rilevato la presenza degli aerei russi, per uno ‘scramble’, l’ordine di decollo su allarme.

Con il sorvolo degli F35 italiani, decollati in modalità ‘Qra’ (quick reaction alert), i velivoli russi si sono poi allontanati. Il distaccamento italiano, composto dai F35 del 13esimo gruppo del 32esimo stormo di Amendola e costantemente in stato di allerta rapida, è schierato in Estonia per garantire la sorveglianza dello spazio aereo baltico nell’ambito delle attività di Air policing della Nato sul fianco Est.

Il ministero degli Esteri estone ha convocato l’incaricato d’affari della Federazione Russa “per protestare e consegnare una nota riguardante la violazione dello spazio aereo estone”.

Von der Leyen: ‘Risponderemo alle provocazioni di Mosca’

“L’Europa è solidale con l’Estonia di fronte all’ultima violazione del nostro spazio aereo da parte della Russia. Risponderemo con determinazione a ogni provocazione, investendo al contempo in un rafforzamento del fianco orientale. All’intensificarsi delle minacce, aumenterà anche la nostra pressione. Invito i leader dell’Ue ad approvare rapidamente il nostro 19° pacchetto di sanzioni.” Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. ANSA