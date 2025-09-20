Migranti, Orban: “zero clandestini, zero attentati”

“Una volta che si lasciano entrare i migranti, le conseguenze sono irreversibili. Una decisione sbagliata e le nazioni cambiano per sempre. Basta osservare i cortili delle scuole di Vienna, Monaco e Parigi. Il modo in cui i bambini si raggruppano, si comportano e si relazionano mostra il futuro di queste nazioni, ed è tutt’altro che promettente.

https://x.com/PM_ViktorOrban/status/1969027828403339631

I migranti non sono caduti dal cielo. Qualcuno ha aperto la porta, qualcuno deve rispondere. Il governo svedese ci fa la predica sullo stato di diritto mentre le loro città bruciano di violenza, attentati e autori minorenni. Invece di risolvere il loro disastro, passano il tempo a prendersela con noi. Qui, abbiamo trovato modi migliori per usare il nostro tempo: 0 clandestini, 0 attentati.

https://x.com/PM_ViktorOrban/status/1968997544995729450